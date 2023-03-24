Около 15 тыс. км дорог отремонтируют в России по нацпроекту в 2023 году

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Около 15 тыс. км дорог отремонтируют в России по национальному проекту "Безопасные и качественные дороги" в 2023 году, сообщается на сайте правительства РФ.

"Сегодня важно не сбавлять набранного темпа для достижения показателей нацпроекта. В предстоящем сезоне мы приведем в нормативное состояние не менее 15 тыс. км автодорог", - приводятся в сообщении слова вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

По его словам, перед дорожным сезоном проверяется готовность подрядных организаций и техники, а также соответствие стройматериалов.

Вице-премьер пояснил, что нужно создать условия для беспрерывной работы асфальтобетонных заводов. По этой причине построили и обновили около 200 таких производств, еще около 1 тыс. задействуют для поставки материалов на автодороги.

Ранее сообщалось, что по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" в 2023 году достроят и реконструируют около 200 путепроводов и мостов протяженностью свыше 400 км. Уточнялось, что на реализацию федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" выделили более 415 млрд рублей, из них 198 млрд - из федерального бюджета.