Правительство рассмотрит законопроект о смягчении наказания за налоговые преступления

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Правительство в среду рассмотрит законопроект о смягчении уголовной ответственности за налоговые преступления, объявил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что в послании Федеральному собранию президент предложил "вернуться к вопросу о пересмотре ряда норм уголовного законодательства в части так называемых экономических составов".

"Конечно, государство должно контролировать, что в этой сфере происходит, нельзя допустить здесь вседозволенности, но перегибать палку тоже ни к чему. Необходимо активнее двигаться к этой декриминализации", - сказал тогда Владимир Путин.

Принятие рассматриваемого законопроекта, по словам Мишустина, изменит категории тяжести преступлений, связанных с неуплатой налогов и других обязательных платежей, и сократит сроки давности по ним.

"Также документом предусматривается как одно очень важное нововведение: теперь если бизнес полностью оплатит пени и штрафы, следственные органы будут обязаны отказать в возбуждении уголовного дела, а действующее - прекратить. Такие изменения станут способствовать дальнейшему улучшению делового климата, повышению интереса к предпринимательству в стране", - сказал премьер.

Он добавил, что другие нормы уголовного законодательства в этой сфере будут также пересмотрены.