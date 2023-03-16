Бизнес обсудил с Путиным ускорение деофшоризации и ждет поправок в весеннюю сессию

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Бизнес на первой после пандемии закрытой встрече бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства обсудил вопросы деофшоризации компаний, а также декриминализации экономических статей Уголовного кодекса РФ, сообщил журналистам глава бизнес-объединения Александр Шохин.

"По целому ряду вопросов мы продвинулись очень серьезно. В частности, это вопросы и деофшоризации и приземления российских компаний на российской территории. Там много конкретных сюжетов, которые носят такой тонкий достаточно характер, и договорились, что постараемся в рамках весенней сессии выработать законодательные поправки, которые могут ускорить так называемую редомициляцию, то есть не только регистрацию формальную в российской юрисдикции компаний, но и решение многих финансовых или иных вопросов", - сказал он по итогам встречи, состоявшейся в четверг в рамках съезда РСПП.

Он напомнил, что ранее такие закрытые встречи бизнеса с президентом носили регулярный характер, но в период коронавируса они не проводились.

Помимо деофшоризации в рамках общения с президентом в четверг обсуждалась тема снижения силового давления на бизнес. "Мы предложили целый набор предложений по смягчению этого необоснованного силового давления. Это продолжение работы, которую президент несколько лет назад начал, еще в 2016 году. Это декриминализация рядов составов Уголовного кодекса и перевод их в Кодекс об административных правонарушениях, это целый ряд процессуальных норм, это повышение порогов ущерба, который позволит выводить из-под жестких наказаний тех, кто по сути дела сейчас подпадает под них в силу того, что не индексировались эти пороги ущерба с 2016 года", - перечислил Шохин.

По его словам, затрагивались вопросы уголовной ответственности за таможенные нарушения и возможности квалифицировать их по аналогии с налоговыми правонарушениями, а также декриминализации экологического законодательства (в части создания "системы ответственности и штрафов, которая может полностью заменить уголовную ответственность").

Ранее пресс-служба Кремля опубликовала перечень поручений главы государства, в соответствии с которыми к 1 мая правительство совместно с заинтересованными структурами и бизнесом должно обеспечить внесение в законодательство изменений, предполагающих декриминализацию преступлений, связанных с предпринимательской деятельностью. К 15 апреля правительству и бизнесу поручено утвердить план реализации дополнительных мер по ускорению перевода активов бизнеса, прежде всего в ключевых секторах и отраслях экономики, в российскую юрисдикцию.