В Дагестане задержаны четверо подозреваемых в хищении газа на 156 млн рублей

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Следственные органы в Дагестане задержали четырех подозреваемых в хищении природного газа "при осуществлении деятельности тепличных хозяйств", сообщило следственное управление СК России по республике.

Задержаны замначальника отдела по реализации газа производственным потребителям ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала", техник по метрологии территориального управления по Карабудахкентскому району ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала", специалист по земельным и имущественным отношениям администрации села Уллубийаул и работник тепличного хозяйства.

Прокуратура Дагестана 21 февраля сообщала, что следствие выясняет обстоятельства "потерь" газа на 156 млн рублей в "Газпром межрегионгазе Махачкала" и по материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело.

Проверку провели после жалоб села Уллубийаул Карабудахкентского района о том, что им начислили необоснованные долги за газ. Оказалось, что с октября 2021 года по апрель 2022 года, через газораспределительную систему в это село подали 59 962 922 кубометров природного газа, но большую часть этого объема составили потери. Также оказалось, что в селе есть 135 тепличных хозяйств, минимальное расчетное потребление газа которыми в обозначенный период в 4 раза больше объемов, указанных в официальных сведениях.

Таким образом, с октября 2021 по апрель 2022 года, путем незаконного вмешательства в установленные в теплицах приборы учета газа, похищено 22 288 066 куб.м газа, который был указан в отчетах как потери, выяснили прокуроры. Ущерб государству, по их подсветам, превысил 156 млн рублей.