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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Бывший ростовский депутат осужден на 4 года за хищение газа

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Шахтинский городской суд признал виновным бывшего депутата Заксобрания Ростовской области Игоря Кундрата по делу о многомилионном хищении газа, сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

"Кундрат признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК (кража), ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Вместе с Кундратом на тот же срок осужден и его подельник Антон Акользин.

Следствие и суд установили, что Кундрат и Акользин занизили показатели фактически потребленного объема газа подконтрольными бывшему депутату ООО "Кундрат" и ООО "ПК Кундрат", совершили хищение 6 млн кубометров этого топлива, чем причинили компании "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" ущерб на сумму 46 млн рублей.

Фигуранты признали вину частично.

Ранее сообщалось, что четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил постановление о прекращении уголовного дела в отношении Кундрата.

По версии следствия, с 2016 по 2020 год парламентарий вместе с другими фигурантами дела тайно похищали газ из газопровода с помощью специально установленной компьютерной программы, через которую вносились изменения в приборы учета газа предприятия, которое он возглавлял.

Преступная схема была раскрыта в июле 2020 года. ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" в ходе проверки хлебопекарни и кондитерской в Ростовской области выявило незаконную установку и использование газового оборудования. Договор газоснабжения был заключен с индивидуальным предпринимателем Кундратом в 2009 году.

Газпром межрегионгаз Антон Акользин Игорь Кундрат Ростовская область Шахтинский городской суд Шахты
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