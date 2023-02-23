Почти две трети россиян назвали профессию военного престижной

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Большинство россиян (60%) считают, что в настоящее время профессия военного в российском обществе является престижной, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные на официальном сайте социологического центра.

Отвечая на вопрос социологов о том, растет или снижается в последнее время престиж профессии военного, 57% сограждан высказали мнение, что престиж растет, среди респондентов старше 60 лет эта доля составляет 63%.

Согласно опросу, 23 февраля считают для себя важным и значимым днем почти три четверти россиян (71%), среди респондентов старше 60 лет эта доля составляет 79%.

Опрос был проведен 10-12 февраля 2023 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.