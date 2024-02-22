Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Престижной профессию военного назвали почти 70% россиян

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Более двух третей россиян (68%) считают, что престиж военной профессии в России сейчас высок, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в четверг на сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что за два последних года удельный вес сограждан, говорящих о высоком уровне престижа профессии военного, последовательно повышается: в середине февраля 2022 года этот показатель составлял 53%, в феврале прошлого года - 60%.

Согласно опросу, 60% россиян считают рост престижа военных профессий устойчивой тенденцией, среди сограждан старше 60 лет таких респондентов почти две трети (65%).

Опрос был проведен 9-11 февраля 2024 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.

ФОМ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Почта России" хочет законодательно закрепить правила перевозки посылок самолетами

Суд приостановил проведение выработок на двух шахтах "Распадской"

Песков назвал позором для США высказывания Байдена о Путине

Акции Polymetal скорректировались вверх на 15,2% в начале торгов на "Мосбирже"

Российский суд счел незаконным следование Linde санкциям Евросоюза

Российский суд счел незаконным следование Linde санкциям Евросоюза

Журналист Евгений Киселев внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ

Российские военные сбили ракету С-200 и дрон над Ростовской и Брянской областями

Движение "Я/МЫ Сергей Фургал" признано экстремистской организацией

Движение "Я/МЫ Сергей Фургал" признано экстремистской организацией

Суд в Москве арестовал президента "Всероссийского общества глухих"

ВС РФ признал законным отказ Надеждину в регистрации на президентские выборы

ВС РФ признал законным отказ Надеждину в регистрации на президентские выборы
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });