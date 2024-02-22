Престижной профессию военного назвали почти 70% россиян

Москва. 22 февраля. INTERFAX.RU - Более двух третей россиян (68%) считают, что престиж военной профессии в России сейчас высок, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), опубликованные в четверг на сайте социологического центра.

Результаты исследования показывают, что за два последних года удельный вес сограждан, говорящих о высоком уровне престижа профессии военного, последовательно повышается: в середине февраля 2022 года этот показатель составлял 53%, в феврале прошлого года - 60%.

Согласно опросу, 60% россиян считают рост престижа военных профессий устойчивой тенденцией, среди сограждан старше 60 лет таких респондентов почти две трети (65%).

Опрос был проведен 9-11 февраля 2024 года среди 1500 респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.