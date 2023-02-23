Пять человек погибли в ДТП с маршрутным автобусом в Самарской области
Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Авария с тремя автомобилями, в том числе, маршрутным автобусом, произошла в Самарской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД региона в четверг.
Как сказал собеседник агентства, в ДТП погибли пять человек, семеро пострадали.
Авария произошла в 8:20 по Москве в Нефтегорском районе на 83 км на дороге М-5 "Урал".
По данным источника в правоохранительных органах, в маршрутном автобусе в момент ДТП находилось 16 человек, включая водителя. Среди погибших 11-летний ребенок.
Как сообщают в прокуратуре Самарской области, микроавтобус следовал из Самары в город Бузулук в Оренбургской области.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются причины аварии. По факту ДТП в прокуратуре проводят проверку.