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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:26

Пять человек погибли в ДТП с маршрутным автобусом в Самарской области

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Авария с тремя автомобилями, в том числе, маршрутным автобусом, произошла в Самарской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе главного управления МВД региона в четверг.

Как сказал собеседник агентства, в ДТП погибли пять человек, семеро пострадали.

Авария произошла в 8:20 по Москве в Нефтегорском районе на 83 км на дороге М-5 "Урал".

По данным источника в правоохранительных органах, в маршрутном автобусе в момент ДТП находилось 16 человек, включая водителя. Среди погибших 11-летний ребенок.

Как сообщают в прокуратуре Самарской области, микроавтобус следовал из Самары в город Бузулук в Оренбургской области.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются причины аварии. По факту ДТП в прокуратуре проводят проверку.

Самарская область
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