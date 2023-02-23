Полиция сообщила об 11 пострадавших в ДТП в Самарской области

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в аварии с микроавтобусом в Самарской области возросло до одиннадцати, сообщает пресс-служба регионального главного управления МВД России в четверг.

"Предварительно, пять погибших и 11 пострадавших", - говорится в сообщении.

Авария с участием трех автомобилей произошла в 8:20 по Москве в Нефтегорском районе на 83 км на дороге М-5 "Урал". Микроавтобус следовал из Самары в город Бузулук Оренбургской области.

По данным источника в правоохранительных органах, в микроавтобусе в момент ДТП находились 16 человек, включая водителя. Среди погибших 11-летний ребенок.

По факту случившегося региональная прокуратура проводит проверку.