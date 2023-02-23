Моряков из КНР эвакуировали с терпящего бедствие судна в Татарском проливе

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Судно "YONG XING 56", следовавшее из Китая, подало сигнал бедствия в Татарском проливе, моряки эвакуированы, сообщила в четверг пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Сахалинской области.

В сообщении говорится, что судно следовало из Китая (Хуанхуа) в Ванино. В 20:05 (местное время) аварийное судно "YONG XING 56" подало сигнал бедствия. Выполнявший рейс в Ванино паром "Сахалин-8" направился к судну для снятия экипажа, добавили в ведомстве.

На его борту находился 21 человек, все граждане КНР.

В 22:05 весь экипаж снят с аварийного корабля, паромом "Сахалин-8" следует в порт Ванино Хабаровского края, куда ориентировочно прибудет ранним утром в пятницу.

По предварительным данным, "YONG XING 56" имеет пробоину по правому борту, из-за поступления воды в трюм №1 имеется дифферент на нос, точная информация о состоянии судна будет только после прихода спасательного корабля "Отто Шмидт".