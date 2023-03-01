Китайское судно затонуло в Татарском проливе на подходе к порту Ванино

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Китайский сухогруз затонул в среду в Татарском проливе в 42 милях от порта Ванино Хабаровского края, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

"1 марта в акватории Татарского пролива в 42 милях к юго-, юго-западу от морского порта Ванино затонул сухогруз YONG XING 56 (флаг КНР). Судно с грузом 29 тыс. тонн глинозема, находясь в 10-балльных льдах, подало сигнал бедствия в связи с поступлением воды", - говорится в сообщении.

Экипаж, состоящий из 21 граждан Китая, сошел на лед в море, их забрало на свой борт другое судно. Никто из моряков не пострадал, все здоровы, отмечает пресс-служба.

Сейчас они находятся на спасательном буксире "Отто Шмидт".

К месту происшествия прибыло спасательное судно "Рубин" Морспасслужбы, но китайский сухогруз затонул утром 1 марта на глубине 253 м. Причина происшествия - пробоина в районе форпика, таранной переборки и трюма №1 по правому борту размером 2 метра на 1,5 метра. Бортовая волна начала захлестывать погружающееся судно, были оборваны швартовые концы, насосы не справились с откачкой прибывающей воды, сообщила пресс-служба.