Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Китайское судно затонуло в Татарском проливе на подходе к порту Ванино

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Китайский сухогруз затонул в среду в Татарском проливе в 42 милях от порта Ванино Хабаровского края, сообщает пресс-служба Росморречфлота.

"1 марта в акватории Татарского пролива в 42 милях к юго-, юго-западу от морского порта Ванино затонул сухогруз YONG XING 56 (флаг КНР). Судно с грузом 29 тыс. тонн глинозема, находясь в 10-балльных льдах, подало сигнал бедствия в связи с поступлением воды", - говорится в сообщении.

Экипаж, состоящий из 21 граждан Китая, сошел на лед в море, их забрало на свой борт другое судно. Никто из моряков не пострадал, все здоровы, отмечает пресс-служба.

Сейчас они находятся на спасательном буксире "Отто Шмидт".

К месту происшествия прибыло спасательное судно "Рубин" Морспасслужбы, но китайский сухогруз затонул утром 1 марта на глубине 253 м. Причина происшествия - пробоина в районе форпика, таранной переборки и трюма №1 по правому борту размером 2 метра на 1,5 метра. Бортовая волна начала захлестывать погружающееся судно, были оборваны швартовые концы, насосы не справились с откачкой прибывающей воды, сообщила пресс-служба.

Китай Татарский пролив Ванино Хабаровский край Росморречфлот
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

По всей России перенесли проверки систем оповещения из-за хакерских атак

Около 8 миллионов школьников напишут всероссийские проверочные работы в 2023 году

Около 8 миллионов школьников напишут всероссийские проверочные работы в 2023 году

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ повышена на 1,9%, до 5,275 тыс. руб. за тонну

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ повышена на 1,9%, до 5,275 тыс. руб. за тонну

Что произошло за день: вторник, 28 февраля

Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов на госуровне

Путин подписал закон о прекращении для РФ действия международных договоров Совета Европы

Банк России отметил снижение выдачи ипотеки в январе на 14%

Банк России отметил снижение выдачи ипотеки в январе на 14%

Путин подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ

Власти России допускают отмену капитальных ограничений для новых инвестиций

Власти России допускают отмену капитальных ограничений для новых инвестиций

Москалькова предложила назначать "общественное наказание" за русофобию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });