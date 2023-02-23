Пушилин сообщил о гибели четырех сотрудников скорой помощи из-за обстрела Донецка

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Число погибших сотрудников скорой помощи в результате обстрела Донецка увеличилось до четырех, сообщил в четверг врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

"При эвакуации раненных в результате обстрела в Петровском районе Донецка погибли четверо сотрудников бригады скорой помощи", - написал он в телеграм-канале.

Ранее в четверг глава Минздрава ДНР Дмитрий Гарцев сообщал, что трое сотрудников скорой помощи погибли в результате обстрела Донецка.