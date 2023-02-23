Что произошло за день: четверг, 23 февраля

Крушение Су-25 в Белгородской области, освобождение Варданяна от должности госминистра непризнанной НКР, грядущее потепление в Москве

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ сообщило о падении Су-25 в Белгородской области. Пилот погиб. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

- Владимир Путин в четверг возложил венок к Могиле Неизвестного солдата. Президент РФ участвовал в церемонии вместе с ветеранами боевых действий. В ходе общения с ними Путин заявил, что фонд помощи семьям ветеранов СВО будет напрямую подчинен правительству. Он также пообещал военным священникам поддержку государства.

- Постпреды ЕС снова не смогли согласовать новый пакет санкций против РФ. Обсуждение продолжится в пятницу.

- Рубен Варданян освобожден от должности госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Глава НКР Араик Арутюнян предложил должность генпрокурору Гургену Нерсисяну. Ранее в ходе Мюнхенской конференции президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности к коммуникации с армянами Нагорного Карабаха при условии, что территорию покинет Варданян.

- Один человек погиб при обстреле ВСУ белгородского села Борисовка. Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, погибшая - женщина 1951 года рождения. Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что в результате обстрела Донецка погибли четверо сотрудников скорой помощи.

- Высший суд Швейцарии отклонил апелляцию РФС на отстранение россиян, сославшись на истечения срока подачи. В сообщении РФС отмечается, что в 2022 году возникли проблемы с доставкой корреспонденции из Швейцарии в РФ, поэтому полный текст решения CAS был получен представителями союза только в январе, после чего жалоба была направлена суд.

- В Москве в субботу и воскресенье ожидается потепление до плюсовой температуры. Однако научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в воскресенье из-за сильного ветра, большой влажности и интенсивных осадков температура будет ощущаться как минус 5 - минус 8 градусов.