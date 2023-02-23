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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Военно-Грузинскую дорогу открыли для движения легкового транспорта и автобусов

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Движение на участке Военно-Грузинской дороги в Северной Осетии открыто для легковых автомобилей и автобусов после расчистки дорожного полотна, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС республики в четверг.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии (...) разрешено движение легковых автотранспортных средств и автобусов за исключением большегрузного автотранспорта на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс - в обоих направлениях с 18:30 по Москве 23 февраля", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ограничения на проезд всех видов транспорта по Военно-Грузинской дороге действовали с 17:15 по московскому времени 20 февраля из-за непогоды в Грузии.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным сухопутным маршрутом, связывающим Россию не только с Грузией, но и с Арменией.

Военно-Грузинская дорога Северная Осетия
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