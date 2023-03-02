Военно-Грузинскую дорогу открыли для всех видов транспорта

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В Северной Осетии движение по Военно-Грузинской дороге на участке Владикавказ - Ларс снова разрешили для всех видов транспорта с 10:30 по московскому времени, сообщили в управлении МЧС по региону.

Движение разрешили в обоих направлениях "в связи с возможностью обеспечения безопасного проезда", а также "с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии", говорится в пресс-релизе.

С часу ночи 2 марта по дороге запретили проезд грузовиков из-за непогоды.

Военно-Грузинская дорога - единственный сухопутный маршрут, который связывает Россию с Грузией и с Арменией.