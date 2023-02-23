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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Минобороны РФ заявило, что Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровье

Военное ведомство также пообещало адекватный ответ

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило об угрозе российским миротворцам в Приднестровье из-за планируемой провокации украинской армии.

"Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику", - утверждается в заявлении Минобороны РФ.

По словам российских военных, фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы.

"Данная акция вооруженных сил Украины будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья", - говорится в заявлении.

"Министерством обороны Российской Федерации в настоящее время фиксируется значительное скопление личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертывание артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентное наращивание полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией ПМР", - заявили в военном ведомстве РФ.

"Реализация планируемой провокации украинских властей несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развернутому на законных основаниях в Приднестровье", - сообщили в Минобороны РФ.

"Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны", - говорится в заявлении.

Украина Приднестровье
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