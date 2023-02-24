Что случилось этой ночью: пятница, 24 февраля

Союз МС-23 вышел на орбиту, Генассамблея приняла антироссийскую резолюцию по Украине, ожидаются новые американские санкции против РФ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны РФ заявило, что Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровье. Российское военное ведомство обещало адекватный ответ.

- Беспилотный корабль "Союз МС-23" стартовал к МКС на замену поврежденному "Союзу МС-22". Корабль успешно вышел на орбиту.

- Генассамблея ООН одобрила антироссийскую резолюцию по Украине. Документ поддержала 141 страна, воздержались 32, семь государств проголосовали "против".

- Российских моряков с задержанного в Египте судна отпустили из тюрьмы. Об этом сообщили в Российском профессиональном союзе моряков.

- В новый пакет санкций против РФ войдут и некоторые китайские компании. Пакет коснётся китайских компаний и организаций, не соблюдающих ограничения, ранее установленных Вашингтоном.