Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:47

Что случилось этой ночью: пятница, 24 февраля

Союз МС-23 вышел на орбиту, Генассамблея приняла антироссийскую резолюцию по Украине, ожидаются новые американские санкции против РФ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Минобороны РФ заявило, что Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровье. Российское военное ведомство обещало адекватный ответ.

- Беспилотный корабль "Союз МС-23" стартовал к МКС на замену поврежденному "Союзу МС-22". Корабль успешно вышел на орбиту.

- Генассамблея ООН одобрила антироссийскую резолюцию по Украине. Документ поддержала 141 страна, воздержались 32, семь государств проголосовали "против".

- Российских моряков с задержанного в Египте судна отпустили из тюрьмы. Об этом сообщили в Российском профессиональном союзе моряков.

- В новый пакет санкций против РФ войдут и некоторые китайские компании. Пакет коснётся китайских компаний и организаций, не соблюдающих ограничения, ранее установленных Вашингтоном.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Беспилотный корабль "Союз МС-23" стартовал к МКС на замену поврежденному "Союзу МС-22"

Беспилотный корабль "Союз МС-23" стартовал к МКС на замену поврежденному "Союзу МС-22"

Еврокомиссия приостановит использование TikTok на своих мобильных устройствах

Еврокомиссия приостановит использование TikTok на своих мобильных устройствах

SpaceX готовится вывести на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

SpaceX готовится вывести на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Рубен Варданян освобожден от должности госминистра непризнанной НКР

Рубен Варданян освобожден от должности госминистра непризнанной НКР

Казахстан начал транспортировку нефти для экспорта в Германию

Что случилось этой ночью: четверг, 23 февраля

Израиль сообщил об ударах по сектору Газа в ответ на ракетные пуски

Израиль сообщил об ударах по сектору Газа в ответ на ракетные пуски

Минобороны РФ обвинило Украину в подготовке вооруженной провокации в Приднестровье

Средства ПВО Израиля перехватили пять из шести ракет, запущенных из сектора Газа

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Таджикистане

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });