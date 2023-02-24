Из-за резкого перепада давления на борту рейса Сочи-Красноярск пострадали 5 человек

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Несколько человек пострадали из-за резкого перепада давления на борту "Боинга" во время полета из Сочи в Красноярск, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

На высоте порядка 11 тыс. метров на борту "Боинга-737" внезапно отказала система регулирования давления пассажирского салона. Экипаж принудительно выпустил кислородные маски и запросил экстренное снижение. Самолет удалось благополучно посадить, сказали в экстренных службах.

"Как минимум пяти пассажирам потребовалась помощь медиков", - сообщили там.

Всего на борту находилось порядка 170 человек.