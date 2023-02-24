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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Прокуратура назвала предварительную причину экстренной посадки самолета в Красноярске

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку по факту экстренной посадки пассажирского самолета Boeing-737-800 авиакомпании "Россия" в аэропорту Красноярска, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"По предварительным данным, 24 февраля 2023 года на рейсе "Сочи - Красноярск" произошла нештатная работа датчика регулировки давления в кабине. Экипаж принял решение выпустить в салоне кислородные маски. Посадка борта прошла благополучно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что во время полета на высоте порядка 11 тыс. метров на борту самолета внезапно отказала система регулирования давления пассажирского салона, экипаж принудительно выпустил кислородные маски и запросил экстренное снижение. Пяти пассажирам потребовалась помощь медиков.

Следствие проводит доследственную проверку по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

Сочи Красноярск Boeing
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