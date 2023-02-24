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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Более 13,8 тыс. человек заболели COVID-19 в РФ за сутки

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 13 829, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 32 человека, накануне умерли 37 пациентов.

Количество госпитализаций за сутки составило 786 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 51,8%.

Выздоровели за сутки 12 618 человек, или на 16% меньше в сравнении с 23 февраля.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 22,23 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, 395 970 умерших и 21,57 млн выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 24 февраля 2023 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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