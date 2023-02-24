Банки, попавшие под новые британские санкции, сообщили о работе в штатном режиме

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания включила в санкционный список еще четыре российских банка: "Санкт-Петербург", "Зенит", МТС-банк, а также банк "Уралсиб", говорится в сообщении на сайте британского Минфина.

Банк "Санкт-Петербург" по итогам 2021 года занимал 17-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Его акции торгуются на бирже, на 12:25 мск обыкновенные акции после новости о санкциях потеряли 2,4%, привилегированные - 0,9%.

Основными акционерами банка "Санкт-Петербург", согласно последним раскрытым данным, являлись его топ-менеджеры, в том числе председатель правления Александр Савельев (напрямую владеет 26,82% голосов). Европейскому банку реконструкции и развития принадлежало 5,08% голосующих акций, группе East Capital - 3,84%.

"Банк работает в штатном режиме. Мы изучаем детали введенных санкций и возможное влияние на проведение валютных платежей, конкретика будет дана позже", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка "Санкт-Петербург".

МТС-банк по итогам 2021 года занимал 31-е место в рэнкинге "Интерфакс-100". Банк принадлежит телеком-компании МТС, 42,085% которой владеет ПАО АФК "Система".

"У МТС-банка нет активов в Великобритании. Мы заблаговременно прекратили расчёты в фунтах стерлингов", - сообщила кредитная организация в своем Телеграм-канале.

Подразделения МТС-банка, офисы, банкоматы, приложение и онлайн-банк работают в штатном режиме, для клиентов ничего не изменится, заявили в кредитной организации.

Банк "Уралсиб" по итогам 2021 года занял 22-е место в рэнкинге "Интерфакс-100". Основным бенефициаром банка с долей 82% является вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила, которая получила акции кредитной организации в порядке наследования.

"Все сервисы банка будут работать в прежнем режиме без каких-либо ограничений. Карты банка работают так, как и раньше - снимать наличные, рассчитываться в магазинах или онлайн можно без проблем. Условия по ранее выданным кредитам и принятым вкладам не меняются. Все онлайн-сервисы, офисы и банкоматы работают штатно", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Уралсиба".

Банк "Зенит" по итогам 2021 года занял 32-е место в рэнкинге "Интерфакс-100". Основным акционером кредитной организации является "Татнефть".

Новые ограничения в отношении российских финансовых организаций готовится ввести и Евросоюз, однако, по данным иностранных СМИ, в его списке фигурируют другие банки, в частности, Тинькофф банк, Альфа-банк и Росбанк.