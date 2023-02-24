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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Великобритания расширила антироссийские санкции

Великобритания расширила антироссийские санкции
Фото: Carl Court/Getty Images

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Британский МИД в пятницу объявил о расширении санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

"Министр иностранных дел Джеймс Клеверли объявил сегодня о новом пакете скоординированных на международном уровне санкций и мер в сфере торговли в отношении России. В частности, введен запрет на экспорт в Россию всего, что может быть использовано для ведения боевых действий", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Великобритании.

Как отмечается в документе, "речь идет о запчастях к самолетам, радиооборудовании, электронных компонентах, которые могут быть использованы в российском ВПК, и, в частности, для производства беспилотников".

Санкции введены в отношении компаний, занимающихся производством или ремонтом военной техники: АО "Изумруд", АО "Завод Элекон", АО "Ломо", АО "Звезда", ООО "Завод Сокол"; 34 представителей, связанных с двумя крупнейшими российскими оборонными компаниями "Ростех" и "Алмаз-Антей", а также банков: "Банк Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Банк Зенит", а также "МТС-Банк".

Кроме того, в санкционном списке оказались Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, который входит в состав госкорпорации "Росатом", а также Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики.

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Также в новый санкционный список включены 80 физических лиц. Под санкции, в частности, попали вице-премьер РФ Александр Новак, гендиректор и председатель правления ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский; директор авиационного комплекса "Ростех" Анатолий Сердюков; исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко; директор по особым поручениям "Ростеха" Николай Андрианов; первый заместитель гендиректора "Ростеха", он же губернатор Самарской области Владимир Артяков.

Санкции ввели в отношении гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, гендиректора ООО "Газпром Экспорт" Елены Бурмистровой, председателя совета директоров "Газпрома" Виктора Зубкова, ректора РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Виктора Мартынова.

Великобритания Джеймс Клеверли Украина
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