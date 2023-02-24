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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:33

Вступление в силу в РФ новых Правил поставки газа перенесено на сентябрь

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Вступление в силу новой версии Правил поставки газа в РФ перенесено с 1 марта на 1 сентября 2023 года. Соответствующее постановление правительства от 22 февраля опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Причины принятого решения в том, что действующая версия правил возлагает на органы исполнительной власти субъектов РФ полномочия по утверждению графиков перевода потребителей на резервные виды топлива при похолодании, а также ограничению снабжения газом покупателей и очередности их отключения при авариях. Новая версия такой нормы не содержит.

Её планируется закрепить на более высоком уровне - в законе "О газоснабжении". Соответствующие поправки сейчас находятся на рассмотрении Госдумы, однако если бы до 1 марта их не успели принять, а новая версия правил вступила в силу, у регионов не было бы соответствующих полномочий.

"Ввиду социальной важности указанных полномочий органов исполнительной власти субъектов РФ, а также в целях недопущения указанного правового пробела Минэнерго России подготовлен проект постановления в части переноса срока вступления в силу новых правил на 1 сентября 2023 года", - написали разработчики документа в пояснительной записке.

Как сообщалось, правила (новая редакция утверждена 1 ноября 2021 года) были актуализированы согласно требованиям "регуляторной гильотины" (их предыдущая основная редакция датирована 1998 годом). В новую версию также включена возможность заключения долгосрочных договоров с крупными потребителями на условиях "бери или плати".

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