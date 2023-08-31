Вступление в силу новых Правил поставки газа в РФ перенесено на сентябрь 2024 г.

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Вступление в силу новой версии Правил поставки газа в РФ снова перенесено - с 1 сентября 2023-го на 1 сентября 2024-го года.

Официальный интернет-портал правовой информации опубликовал соответствующее постановление правительства от 30 августа №1406.

При этом в проекте документа, который Минэнерго в июле вынесло на обсуждение, предполагался перенос только на 1 марта 2024 года.

Как сообщалось, правила (новая редакция утверждена 1 ноября 2021 года) были актуализированы согласно требованиям "регуляторной гильотины" (их предыдущая основная редакция датирована 1998 годом). В новую версию также включена возможность заключения долгосрочных договоров с крупными потребителями на условиях "бери или плати".

Первоначало документ должен был вступить в силу с сентября 2022 года, потом этот срок был отложен на 1 марта, а затем - на 1 сентября 2023 года.

Причины принятого решения в том, что действующая версия правил возлагает на органы исполнительной власти субъектов РФ полномочия по утверждению графиков перевода потребителей на резервные виды топлива при похолодании, а также ограничению снабжения газом покупателей и очередности их отключения при авариях. Новая версия такой нормы не содержит. Ее планируется закрепить на более высоком уровне - в законе "О газоснабжении".

"В случае непринятия указанного проекта ФЗ и вступления в силу с 1 сентября 2023 года новых Правил возникает ситуация, при которой у органов исполнительной власти субъектов РФ будут отсутствовать указанные выше полномочия. Ввиду социальной важности указанных полномочий органов власти субъектов, а также в целях недопущения правового пробела Минэнерго подготовлен проект постановления о переносе срока вступления в силу новых Правил", - отмечают разработчики документа.