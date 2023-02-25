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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Минобороны РФ сообщило о сбитых украинских самолетах в ДНР и Херсонской области

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Самолеты Су-24 и МиГ-29 воздушных сил Украины сбиты в ДНР, штурмовик Су-25 уничтожен в Херсонской области, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Розовка и Димитров Донецкой народной республики сбиты самолеты Су-24 и МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Тягинка Херсонской области сбит украинский самолет Су-25", - сказал он на брифинге в субботу.

Конашенков сообщил, что уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Жовтневое Харьковской области, Рубежное, Пшеничное, Житловка, Кременная Луганской народной республики, Новомихайловка ДНР и Новозлатополь Запорожской области.

Как сообщил представитель Минобороны РФ, "кроме того, за сутки перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и три баллистические ракеты "Точка-У".

По его словам, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 390 самолетов, 210 вертолетов, 3 236 беспилотных летательных аппаратов, 405 зенитных ракетных комплексов, 8 027 танков и других боевых бронированных машин, 1 045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 215 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8 538 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ СУ-24 Су-25 МиГ-29 ДНР Херсонская область Минобороны РФ
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