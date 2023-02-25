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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:59

Минобороны РФ заявило об огневом поражении ВСУ в районе Угледара, Доброволья и Гуляйполя

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили о комплексном огневом поражении подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Угледара, Доброволья (ДНР) и Гуляйполя (Запорожская область).

"На южно-донецком и запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Доброволье Донецкой народной республики и Гуляйполе Запорожской области", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в субботу.

По его словам, за сутки на данных направлениях потери армии Украины составили свыше 90 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица "Мста-Б" и гаубица Д-20.

"Также, в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики и Малиновка Запорожской области уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ", - заявил он.

Конашенков также сообщил, что на херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена артиллерийская система М777 производства США и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

"На донецком направлении в результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 120-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также гаубицы Д-20 и Д-30", - сказал представитель Минобороны.

Кроме того, по словам Конашенкова, в районе населенного пункта Авдеевка (ДНР) уничтожен склад артиллерийских боеприпасов.

"На красно-лиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Стельмаховка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики", - заявил он.

По данным Конашенкова, за сутки на данном направлении потери ВСУ составили около 180 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, установка РСЗО "Град", гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

"На купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики", - сказали в Минобороны РФ.

Конашенков заявил, что потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ ДНР Запорожская область Минобороны РФ
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