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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Скоростная трасса "Нева" возобновила работу в обычном режиме после массового ДТП

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Новгородский участок скоростной трассы Москва-Санкт-Петербург М-11 "Нева" возобновляет работу в штатном режиме спустя 12 часов после массового ДТП, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Около 22:30 наши сотрудники начали пропускать в сторону Москвы грузовики, стоявшие в (примерно) 4-километровой пробке", - говорится в информации пресс-службы. Ориентировочно в полночь магистраль возобновит работу в штатном режиме, добавили в управлении.

Согласно уточненным данным Госавтоинспекции, около 11:20 на 502 км трассы по неустановленной причине столкнулись более 40 грузовых и легковых автомобилей. В результате ДТП погибла женщина, четверо детей получили травмы.

Движение на Москву было перекрыто. Оперативники организовали объезд по трассе М-10 "Россия".

Снегопад, который, возможно, способствовал возникновению ЧП, прекратился

Местное управление СК возбудило дело по статье 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Москва Санкт-Петербург Нева
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