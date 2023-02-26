На трассе М-11 развернут пункт обогрева из-за массовой аварии

ДТП на федеральной трассе М-11 в Новгородской области Фото: ОГИБДД МО МВД России "Новгородский"/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Продолжается ликвидация последствий массового ДТП на трассе М-11 (скоростная автомобильная дорога Москва — Санкт-Петербург), сообщил в соцсетях губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Он сообщил, что на месте аварии работают сотрудники МЧС, службы региона занимаются пострадавшими, идет распределение по медицинским учреждениям.

Никитин уточнил, что ситуация осложняется разлитием битума из битумовоза, утечка ликвидируется.

По словам главы региона, на данном участке будет развернут пункт обогрева для водителей, застрявших в пробке.

Ранее стало известно, что на М-11 в условиях сильного снегопада, продолжающегося в Новгородской области, произошла крупная авария.

Управление МВД по Новгородской области в свою очередь уточняет, что, по предварительным данным, на месте ДТП были осмотрены врачами 12 человек, из них 4 детей. На месте происшествия погиб один человек.

По имеющейся у МВД информации, авария произошла на 504-м км трассы М-11 "Нева". Изначально столкнулись две легковые машины. Следовавший в попутном направлении грузовик стал тормозить перед- местом аварии, когда в него врезался грузовой автомобиль с битумом, в который затем врезался Renault Duster. После чего произошло массовое столкновение транспортных средств. Погибшая - водитель Renault Duster.

Между тем по данным МЧС столкнулись порядка 25 машин.

Движение на Москву перекрыто. Организован объезд по трассе М-10 "Россия".