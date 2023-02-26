Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

На трассе М-11 развернут пункт обогрева из-за массовой аварии

На трассе М-11 развернут пункт обогрева из-за массовой аварии
ДТП на федеральной трассе М-11 в Новгородской области
Фото: ОГИБДД МО МВД России "Новгородский"/ТАСС

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Продолжается ликвидация последствий массового ДТП на трассе М-11 (скоростная автомобильная дорога Москва — Санкт-Петербург), сообщил в соцсетях губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Он сообщил, что на месте аварии работают сотрудники МЧС, службы региона занимаются пострадавшими, идет распределение по медицинским учреждениям.

Никитин уточнил, что ситуация осложняется разлитием битума из битумовоза, утечка ликвидируется.

По словам главы региона, на данном участке будет развернут пункт обогрева для водителей, застрявших в пробке.

Ранее стало известно, что на М-11 в условиях сильного снегопада, продолжающегося в Новгородской области, произошла крупная авария.

Управление МВД по Новгородской области в свою очередь уточняет, что, по предварительным данным, на месте ДТП были осмотрены врачами 12 человек, из них 4 детей. На месте происшествия погиб один человек.

По имеющейся у МВД информации, авария произошла на 504-м км трассы М-11 "Нева". Изначально столкнулись две легковые машины. Следовавший в попутном направлении грузовик стал тормозить перед- местом аварии, когда в него врезался грузовой автомобиль с битумом, в который затем врезался Renault Duster. После чего произошло массовое столкновение транспортных средств. Погибшая - водитель Renault Duster.

Между тем по данным МЧС столкнулись порядка 25 машин.

Движение на Москву перекрыто. Организован объезд по трассе М-10 "Россия".

Новгородская область М-11 Андрей Никитин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Шойгу связал продвижение войск РФ в ходе СВО с дальнобойностью поставляемого Киеву оружия

Шойгу связал продвижение войск РФ в ходе СВО с дальнобойностью поставляемого Киеву оружия

Путин заявил о поддержке Москвой многополярного мира, а не отвечающего лишь интересам США

Путин увязал приостановку участия РФ в ДСНВ с обеспечением стратегической стабильности

Путин увязал приостановку участия РФ в ДСНВ с обеспечением стратегической стабильности

Землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировано в Охотском море возле Курил

Что произошло за день: суббота, 25 февраля

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об огневом поражении ВСУ в районе Угледара, Доброволья и Гуляйполя

"Скопинский маньяк" Мохов освобожден из-под стражи

Что произошло за день: пятница, 24 февраля

В МИД РФ заявили, что Москва разделяет соображения КНР по урегулированию украинского кризиса

В МИД РФ заявили, что Москва разделяет соображения КНР по урегулированию украинского кризиса

СКР завел дело после нападения вооруженного мужчины на сотрудника ОМОНа в Петербурге

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });