В Кремле с большим вниманием отнеслись к китайскому плану украинского урегулирования

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле с большим вниманием относятся к предложенному КНР плану украинского урегулирования, но отмечают, что его детали должны быть тщательно проанализированы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любые попытки выработать планы, которые будут способствовать переводу конфликта в мирное русло, заслуживают внимания. С таким большим вниманием мы относимся и к плану наших китайских друзей", - сказал он журналистам, комментируя инициативу Пекина.

"Что касается деталей, то, конечно, детали должны быть предметом тщательного анализа, учета интересов самых разных сторон. Это очень длительный и напряженный процесс", - подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков отметил, что в настоящий момент в Кремле "не видят никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло".

"Пока специальная военная операция продолжается, и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены", - добавил он.