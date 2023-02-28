США предупредили КНР о последствиях в случае поддержки России в украинском конфликте

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Китай ждут серьезные проблемы, если Пекин будет поддерживать Россию в украинском конфликте, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Мы очень четко говорили и предупредили Китай, каковы будут последствия для Китая, если такая поддержка будет оказана (поставка летального оружия в РФ - ИФ)", - сказал Блинкен во вторник на брифинге по итогам министерской встречи С5+1 в Астане. Он пообещал сделать "все, чтобы наказать те китайские компании, которые будут поддерживать" действия России на Украине.

По мнению Блинкена, проблемы у Китая возникнут и с другими странами.

"Кроме этого, я очень четко услышал от стран по всему миру, с тех пор как мы выразили эти озабоченности, что это будет серьезной проблемой не только для наших отношений с Китаем, но и также отношений других стран с Китаем", - сказал госсекретарь.

"Китай не может играть на две стороны, не может с одной стороны представлять формат мирных переговоров, а с другой подливать масло в огонь", - добавил он.