Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

США предупредили КНР о последствиях в случае поддержки России в украинском конфликте

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Китай ждут серьезные проблемы, если Пекин будет поддерживать Россию в украинском конфликте, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Мы очень четко говорили и предупредили Китай, каковы будут последствия для Китая, если такая поддержка будет оказана (поставка летального оружия в РФ - ИФ)", - сказал Блинкен во вторник на брифинге по итогам министерской встречи С5+1 в Астане. Он пообещал сделать "все, чтобы наказать те китайские компании, которые будут поддерживать" действия России на Украине.

По мнению Блинкена, проблемы у Китая возникнут и с другими странами.

"Кроме этого, я очень четко услышал от стран по всему миру, с тех пор как мы выразили эти озабоченности, что это будет серьезной проблемой не только для наших отношений с Китаем, но и также отношений других стран с Китаем", - сказал госсекретарь.

"Китай не может играть на две стороны, не может с одной стороны представлять формат мирных переговоров, а с другой подливать масло в огонь", - добавил он.

Энтони Блинкен США Китай Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Финляндии начали строить ограждение на границе с Россией

ЕС призывает остановить насилие на Западном берегу Иордана

ЕС призывает остановить насилие на Западном берегу Иордана

В Гонконге отменят штрафы за отсутствие маски, действовавшие почти три года

В Гонконге отменят штрафы за отсутствие маски, действовавшие почти три года

Талибы объявили о ликвидации командира ИГ, ответственного за нападения на дипмиссии

Военные РФ заявили о планах Запада устроить провокации с токсичными химикатами на Украине

Что случилось этой ночью: вторник, 28 февраля

Япония заморозит активы 48 физических лиц и 94 организаций из России

Хакеры получили информацию правоохранительных органов при атаке на службу маршалов США

Хакеры получили информацию правоохранительных органов при атаке на службу маршалов США
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });