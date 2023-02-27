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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Инфляционные ожидания населения РФ в феврале выросли до ноябрьского уровня

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения после трех месяцев снижения в феврале 2023 года выросли и вернулись к уровню ноября 2022 года, говорится в комментарии Банка России.

ЦБ отмечает, что ожидания остаются в диапазоне повышенных значений апреля 2022 года - января 2023 года.

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий, по данным мониторинга ЦБ, в феврале 2023 года продолжили снижаться второй месяц подряд. При этом они остались на повышенном уровне, подчеркивает Банк России.

По оценке ЦБ, на среднесрочном горизонте баланс рисков смещен в сторону проинфляционных. На краткосрочном горизонте проинфляционные риски выросли и также преобладают над дезинфляционными. Годовая инфляция в России, по прогнозу Банка России, в 2023 году составит 5-7%, вернется к 4% в 2024 году.

Инфляционные ожидания населения в феврале 2023 года, по данным опроса "инФОМ", выросли на 0,6 процентного пункта (п.п.) - до 12,2%. В феврале выросли ожидания у респондентов как со сбережениями, так и без сбережений.

Наблюдаемая населением годовая инфляция в феврале почти не изменилась: ее медианная оценка составила 15% (+0,1 п.п. к январю 2023 года).

В феврале выросла обеспокоенность участников опроса ростом цен на фрукты и овощи (ускорение роста цен на плодоовощную продукцию фиксировалось Росстатом в январе), а также на хлеб и хлебобулочные изделия. При этом респонденты стали реже сообщать о сильном росте цен на большинство прочих товаров, входящих в опросную анкету. Наиболее заметно уменьшилась доля респондентов, обеспокоенных ростом цен на чай и кофе (-5 п.п.), бытовую химию (-5 п.п.), сыр и колбасы (-3 п.п).

ЦБ отмечает, что снижение ценовых ожиданий предприятий в большинстве отраслей в феврале обусловлено замедлением роста издержек и сдержанными оценками текущего спроса. Наиболее значительно ценовые ожидания уменьшились в добыче полезных ископаемых, в том числе в результате введения потолка цен на российские нефтепродукты и эмбарго на их поставки в страны ЕС.

Ценовые ожидания в строительстве и транспортной отрасли в феврале снизились на фоне замедления роста издержек и сохранения негативных оценок текущего спроса, продолжили уменьшаться ценовые ожидания в сельском хозяйстве. В торговле в отличие от других отраслей ценовые ожидания повысились: рост произошел в оптовом сегменте и торговле автомобилями, в розничном сегменте ценовые ожидания не изменились.

ЦБ РФ
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