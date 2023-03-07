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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:28

В ЦБ допустили устойчивый рост инфляции в случае одновременной реализации проинфляционных рисков

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Аналитики ЦБ РФ допускают устойчивый рост инфляции в случае одновременной реализации проинфляционных рисков, что потребует соответствующей реакции денежно-кредитной политики (ДКП).

"При одновременной реализации совокупности проинфляционных факторов нельзя исключать устойчивого повышения инфляции, требующего активной реакции денежно-кредитной политики", - говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

Валютный курс из дезинфляционного фактора во второй половине 2022 года в 2023 году может стать проинфляционным, считают аналитики ЦБ. "Однако текущий уровень курса не предполагает значительного эффекта переноса в цены, поскольку в целом он соответствует курсовым ожиданиям компаний, а также в связи с тем, что внешнеэкономические издержки постепенно снижаются по ряду направлений по мере выстраивания новых логистических цепочек поставок импортных товаров", - подчеркивается в документе.

Еще одним проинфляционным фактором, как отмечают эксперты, является бюджетная политика, которая предполагает более значительный вклад государственного спроса в совокупный спрос, чем предусматривалось осенью 2022 года при формировании бюджетных параметров на 2023-2025 годы.

В январе и, по оперативным данным, в феврале рост потребительских цен с поправкой на сезонность превысил 4% в пересчете на год. "Прежде всего это обусловлено разовыми проинфляционными факторами, однако постепенно усиливаются и проинфляционные факторы устойчивого характера. В случае их дальнейшего усиления может потребоваться проведение более жесткой денежно-кредитной политики для возврата инфляции к цели в 2024 году", - отмечает департамент ЦБ.

Спрос, поддерживаемый бюджетными расходами и активным расширением кредита, в экономике увеличивается. В то же время в целом предложение товаров и услуг могут сдерживать сохраняющиеся логистические и внешнеэкономические ограничения, подчеркивают аналитики. В такой ситуации в сегментах рынка с ограниченной эластичностью предложения возможно некоторое повышение темпов роста цен.

ЦБ РФ
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