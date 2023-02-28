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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:45

Роскомнадзор направил в Росмолодежь материалы, связанные с "ЧВК "Редан"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор направил в Росмолодежь материалы, касающиеся "ЧВК "Редан", после их рассмотрения будет принято решение о том, нужно ли ограничивать доступ к данной информации, сообщили "Интерфаксу" в Роскомнадзоре.

"В ведомстве в настоящее время рассматривается ряд материалов, связанных с "ЧВК "Редан". Материалы направлены на экспертизу в Росмолодежь", - сообщили в пресс-службе ведомства во вторник.

Уточняется, что "информацию о вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, размещенную в интернете, признает запрещенной Росмолодежь".

"На основании таких решений Роскомнадзор ограничивает доступ к информации", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в пресс-службе городских судов Санкт-Петербурга сообщили о привлечении к ответственности пяти человек за хулиганство в торговом центре "Галерея". Аналогичные задержания произошли и в других регионах РФ.

По данным СМИ, конфликт произошел между представителями двух молодежных субкультур - так называемыми офниками и "ЧВК "Редан".

С "офниками" ассоциируют футбольных хулиганов. "ЧВК "Редан" - новое неформальное молодежное движение любителей аниме. Названо в честь героя японской манги, который является главарем банды "Пауки". Участники движения носят одежду с символом группировки из комикса - пауком, а также клетчатые штаны.

Роскомнадзор Росмолодежь ЧВК Редан
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