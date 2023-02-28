Песков назвал "ЧВК "Редан" псевдосубкультурой со знаком "минус"

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле негативно относятся к новой подростковой субкультуре "Редан", считают необходимым пресекать противоправные действия ее последователей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами его внимание обратили на участившиеся в последние дни инциденты, в том числе, массовые драки с участием последователей "Редан" и спросили, как в Кремле оценивают риски распространения этого движения.

"Внимание обратили. Естественно, на это нужно реагировать. Важно пресекать противоправные действия", - ответил Песков.

"Конечно, скорее, это, скажем так, псевдосубкультура, которая идет со знаком "минус", и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи", - продолжил пресс-секретарь президента.

"ЧВК "Редан" - новое неформальное молодежное движение любителей аниме. Названо в честь героя японской манги, который является главарем банды "Пауки". Участники движения носят одежду с символом группировки из комикса - пауком, а также клетчатые штаны.

Ранее в пресс-службе городских судов Санкт-Петербурга сообщили о привлечении к ответственности пяти человек за хулиганство в торговом центре "Галерея". Аналогичные задержания произошли и в других регионах РФ.

По данным СМИ, конфликт произошел между представителями двух молодежных субкультур - так называемыми офниками (футбольными хулиганами) и "ЧВК "Редан".