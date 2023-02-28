Глава СПЧ предложил юридически закрепить понятие "русофобия" и наказывать за нее

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев предложил определить понятие "русофобия" на законодательном уровне и ввести уголовную ответственность за ее проявление. Он заявил об этом на расширенном заседании постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству.

"А что такое русофобия? Мы интуитивно это понимаем, но в закон то как это написать, как это на правовом языке квалифицировать, как квалифицировать деяния? Наша сегодняшняя задача - попробовать сформулировать юридически, что такое русофобия и какие статьи уголовного кодекса могут быть использованы под эту квалификацию, и, если такой статьи нет, значит нужно вносить дополнительную статью", - сказал Фадеев.

Он отметил, что сейчас нельзя наказать людей, проживающих в других странах, за проявление русофобии. Он считает, что нужно подготовиться к такой возможности заранее.

"Это работа на будущее, когда у нас появится возможность наказывать тех людей, которые проявляют, предпринимают подобные действия против наших сограждан и соотечественников. (...) Одно дело восклицать, а другое - подвесить под это правовую основу и принимать правовые действия, судебные в том числе, приговоры возможные", - сказал глава СПЧ.