Москалькова предложила назначать "общественное наказание" за русофобию

Число обращений из-за проявления русофобии выросло за год в четыре раза, сообщила омбудсмен

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала Генпрокуратуру и Следственный комитет активнее использовать существующие механизмы, закрепленные в законодательстве, назначать "общественное наказание" за проявления русофобии.

"Ко мне, как к уполномоченному по правам человека, резко выросло количество обращений от наших соотечественников, практически в четыре раза, по сравнению с прошлым годом, и это только те, кто обращается - маленькая доля людей, потому что большинство людей или сплотились в этой борьбе, или боятся сплотиться, но они единомышленники наши и мы должны создать в России все условия для свободного возвращения в страну, которая готова их защитить", - сказала Москалькова на расширенном заседании постоянной комиссии Совета по правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству, говоря о росте числа обращений по фактам русофобии.

"Наше уголовное законодательство предусматривает уголовную ответственность за дискриминацию по расовому признаку. Сегодня явление, с которым мы каждый день сталкиваемся и получившее название "русофобия", в правовом поле оформлено. И нужно, я обращаюсь в данном случае к Генеральной прокуратуре, к Следственному комитету, более активно использовать те инструментарии, которые есть и укрепить их, наверное, особенной частью, специальным составом, поскольку, действительно, общественная опасность повышенная этих действий", - отметила она.

Уполномоченный по правам человека также отметила, что необходимо "стимулировать тот общественный народный трибунал, который поддерживает Сергей Викторович Лавров...". "Но не только те злодеяния и пытки, но и факты русофобии. Да, мы должны назначать за них общественное наказание", - отметила омбудсмен.

Ранее во вторник глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил о необходимости определить понятие "русофобия" на законодательном уровне и выбрать или подготовить статью УК РФ для наказания тех, кто ее проявляет.