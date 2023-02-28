Власти России допускают отмену капитальных ограничений для новых инвестиций

Обсуждается попытка стимулировать приток вложений из дружеских юрисдикций и репатриацию российских

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российские власти рассматривают возможность снять капитальные ограничения для новых инвестиций, чтобы стимулировать как приток вложений из дружественных юрисдикций, так и репатриацию российских денег. Минфин концептуально поддерживает такой шаг, хотя еще предстоит выработать механизмы администрирования.

"Пока это обсуждается, но есть запрос как со стороны дружественных инвесторов, так и российских бизнесменов о том, чтобы освобождать от ограничений, так сказать, "новые" деньги, которые заводятся в страну", - сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков, выступая на финансовом форуме РСПП.

Он отметил, что многие российские инвесторы хранят капитал за границей, и многие из них готовы вкладывать средства в российскую экономику, но они хотят иметь гарантию возможности свободно ими распоряжаться, если им по какой-то причине потребуется эти средства вновь вывести за рубеж.

"Такой механизм обсуждается, в том числе в рамках повышения доверия к рынку, чтобы инвесторы не волновались, что у них капитал будет ликвидный, если потребуется", - сказал он.

Позже он объяснил журналистам, что речь идет о возможности снятия некоторых ограничений валютного законодательства на вывод из страны средств, которые были инвестированы из-за рубежа.

"Сейчас куча ограничений на вывод денежных средств за рубеж. Есть инвесторы, в том числе, дружественные, или даже наши инвесторы, у них там (в других странах - ИФ) деньги. Они говорят: я хочу инвестировать, я хочу завод купить или модернизировать завод, но боюсь вкладывать деньги по тем или иным причинам, потому что боюсь, мало ли, если мне понадобится вывести опять, я не смогу. Если у них уже деньги там, будь то дружественный инвестор, да даже недружественный, какая нам в принципе разница, недружественный тоже может инвестировать, или наш бизнесмен, они заведут деньги сюда, инвестируют, но потом захотят вывести через какое-то время и наталкиваются на все наши ограничения, которые есть в валютном регулировании и так далее. Они говорят: можете деньги, которые мы ввели, "покрасить", и сказать, я могу эту сумму вывести", - сказал Чебесков.

По его словам, эта идея кажется Минфину целесообразной. "Таким образом мы стимулируем приток денег сюда. Нам нужны источники (финансирования для экономики - ИФ)", - отметил он.

"Пока там много вопросов, и с точки зрения администрирования, и как это должно работать, но в целом концептуально, мне кажется, это правильное направление. Нам нужно привлекать инвестиции, нужны иностранные инвесторы", - сказал Чебесков.