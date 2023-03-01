В Минфине назвали главный барьер на пути инвестиций из-за рубежа

Это ежемесячный лимит в $1 млн для переводов физлиц за рубеж

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Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Ключевой барьер на пути инвестиций из-за рубежа - ежемесячный лимит на перевод физлицами-резидентами и гражданами дружественных стран средств за рубеж, считают в Минфине.

"Самое главное ограничение - это $1 млн в месяц (лимит на переводы - ИФ), это самое основное ограничение", - сказал замминистра финансов Алексей Моисеев журналистам, комментируя рассматриваемые ведомством предложения по стимулированию притока вложений из дружественных юрисдикций и репатриации российских денег.

Банк России в марте 2022 года ограничил перевод физлицами-резидентами и гражданами дружественных стран средств за рубеж $5 тысяч в месяц, затем, постепенно поднимая планку, довел ее до не более $1 млн с 1 июля 2022 года.

По словам Моисеева, идея либерализации ограничений на движение капитала для иностранных инвесторов и российских инвесторов, желающих завести в Россию средства, которые они держат за границей, "обсуждается достаточно активно, в том числе с Банком России".

"В целом конструктивное обсуждение идет в этой части, то есть в целом поддерживается", - сказал он, отметив, что остаются вопросы - для каких инвесторов делать послабления и как идентифицировать их средства.

"Мы никогда не получим иностранного инвестора, если мы будем его ограничивать на выход, никакие дружественные страны не будут инвестировать при том, что, мы считаем, они вполне могли бы сейчас занять определенную нишу уходящих недружественных инвесторов. Для этого мы должны им гарантировать отсутствие риска конвертируемости, как это называется в широком смысле, а именно отсутствие ограничения на выход, когда они захотят это сделать", - полагает замминистра.

Еще одно препятствие на пути инвестиций - введенный в прошлом году режим спецсчетов "С" для лиц из недружественных юрисдикций.

"Второе, это все эти истории со счетами типа "С". Если мы видим, что какой-то инвестор из дружественной страны, например, азиатский инвестор, заходит, но почему-то структурирует это через какую-то недружественную структуру, такого рода вещи тоже можно было бы рассматривать, как дружественную инвестицию", - сказал он.

28 февраля директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков сообщил, что власти рассматривают возможность снять капитальные ограничения для новых инвестиций из дружественных юрисдикций и также со стороны российских инвесторов, желающих вернуть свой капитал в Россию.

"Пока это обсуждается, но есть запрос как со стороны дружественных инвесторов, так и российских бизнесменов о том, чтобы освобождать от ограничений, так сказать, "новые" деньги, которые заводятся в страну", - сообщил он, отметив, что многие российские инвесторы хранят капитал за границей, и многие из них готовы вкладывать средства в российскую экономику, но они хотят иметь гарантию возможности свободно ими распоряжаться, если им по какой-то причине потребуется эти средства вновь вывести за рубеж.

"Сейчас куча ограничений на вывод денежных средств за рубеж. Есть инвесторы, в том числе дружественные, или даже наши инвесторы, у них там (в других странах - ИФ) деньги. Они говорят: я хочу инвестировать, я хочу завод купить или модернизировать завод, но боюсь вкладывать деньги по тем или иным причинам, потому что боюсь, мало ли, если мне понадобится вывести опять, я не смогу. Если у них уже деньги там, будь то дружественный инвестор, да даже недружественный, какая нам в принципе разница, недружественный тоже может инвестировать, или наш бизнесмен, они заведут деньги сюда, инвестируют, но потом захотят вывести через какое-то время и наталкиваются на все наши ограничения, которые есть в валютном регулировании и так далее. Они говорят: можете деньги, которые мы ввели, "покрасить", и сказать, я могу эту сумму вывести", - сказал Чебесков.