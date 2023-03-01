РФ повышает акцизы на сигареты и жидкость для вейпов

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Россия с 1 марта повышает акцизы на сигареты и жидкость для вейпов.

Соответствующий закон внес изменения в статьи 181 и 193 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. Документ был принят Госдумой 18 января, одобрен Советом Федерации 25 января 2023 года. Президент подписал его 27 января 2023 года.

Согласно закону, акциз на сигареты и папиросы с 1 марта 2023 г. до 31 декабря 2023 г. повышается на 2%, до 2 тыс. 603 руб. за 1 тыс. штук, плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 тыс. 536 руб. за 1 тыс. штук (до этого - 2 тыс. 552 рубля за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 тыс. 467 руб. за 1 тыс. штук).

Кроме того, пересмотрен и заложенный ранее график повышения на 2024 и 2025 гг. Так, в 2024 году ставка акциза составит 2 тыс. 707 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 тыс. 678 руб. за 1 тыс. штук (ранее было предусмотрено 2 тыс. 654 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 тыс. 606 руб. за 1 тыс. штук). Ставка на 2025 г. - 2 тыс. 815 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 тыс. 825 рублей за 1 тыс. штук (2 760 рублей за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 750 рублей за 1 тыс. штук).

С 1 марта 2023 г. сразу на 10,6% повышается акциз на табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания (системы нагревания табака, СНТ). Ставка будет на уровне 8 тыс. 669 рублей за 1 кг (7 тыс. 839 руб. за 1 кг). Ставка на 2024 г. повысится до 9 тыс. 16 рублей за 1 кг с 8 тыс. 153 руб., в 2025 г. - до 9 тыс. 377 руб. за 1 кг с 8 тыс. 470 руб.

Одновременно с повышением акцизов закон реформирует систему взимания акцизов с электронных систем доставки никотина (ЭСДН): отменяется взимание акциза с самих систем, при этом будет взиматься акциз только на жидкость, которая в них содержится (независимо от одноразового или многоразового использования). В итоге из Налогового кодекса исключен акциз на электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака - в 2023 г. он планировался на уровне 64 руб. за штуку.

При этом на 11% повышает акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина. С 1 марта он устанавливается на уровне 20 руб. за 1 мл (18 руб.), с 2024 г. - 21 руб. (19 руб.), в 2025 г. - 22 руб. (20 руб.).