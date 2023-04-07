Думе предложили ограничить продажу вейпов в России

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Законопроект об ограничении продажи вейпов в России внесен в Госдуму, он размещен в базе нижней палаты парламента.

"Законопроектом предлагается установить: запрет розничной торговли устройствами для потребления никотинсодержащей продукции (УПНП) и составными частями для них на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом продажи, а также с использованием автоматов, в целях устранить возможность заказать и собрать устройство УПНП из составных компонентов", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, документ предусматривает запрет на выпуск в обращение никотинсодержащей продукции с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость в целях снижения привлекательности данной продукции для несовершеннолетних.

Запрещаются также применение скидок на УПНП, открытая выкладка и демонстрация устройств для потребления никотинсодержащей продукции в торговом объекте в целях ограничения доступа детей к информации о ней.

Предусматривается установление минимальной цены на никотинсодержащую продукцию.

Авторы документа - группа депутатов, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина и руководителей всех фракций.

"Настоящий проект федерального закона разработан в целях защиты жизни и здоровья несовершеннолетних от никотинсодержащей продукции и последствий ее потребления", - говорится в пояснительной записке.

По словам авторов законопроекта, все больше исследований говорят о том, что риск для здоровья при курении вейпов сопоставим с тем, что возникает при курении традиционных сигарет.

"Например, при оценке уровня котинина в сыворотке крови (биомаркер воздействия никотина) было выявлено, что в зависимости от продолжительности использования электронных сигарет его уровень может быть таким же высоким, как и у людей, курящих обычные сигареты", - отмечается в записке.

"А в другом исследовании концентрация котинина у подростков, употребляющих такую продукцию, была даже выше, чем концентрация котинина у тех, кто курил обычные сигареты", - говорится в документе.

Электронные системы доставки никотина небезопасны и вызывают привыкание особенно в детском возрасте, следовательно, их государственное регулирование должно быть строгим в целях защиты жизни и здоровья несовершеннолетних от последствий потребления никотинсодержащей продукции, считают депутаты.

Законопроектом также предлагается внести поправки в законодательство, предусматривающие принятие мер по защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, в том числе от рекламы устройств для потребления никотинсодержащей продукции.

"К не допускаемой к обороту информационной продукции для детей, не достигших возраста двенадцати лет, будет отнесена информационная продукция, содержащая изображение, описание или эпизодическое упоминание устройств для потребления никотинсодержащей продукции", - говорится в пояснительной записке.

В закон "О рекламе" вносятся поправки, не допускающие в рекламе демонстрацию процессов потребления никотинсодержащей продукции, в том числе с использованием специальных устройств.