Около 8 миллионов школьников напишут всероссийские проверочные работы в 2023 году

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В школах РФ началось проведение всероссийских проверочных работ (ВПР), в них примут участие около 8 млн учеников, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

"1 марта в российских школах начинается проведение всероссийских проверочных работ (ВПР). В 2023 году они пройдут для обучающихся 4-8 классов в штатном режиме, для обучающихся 10 и 11 классов - по решению школы. Всего в написании ВПР примут участие около 8 миллионов школьников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что школы из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей будут участвовать в проведении ВПР по желанию.

В 2023 году впервые будут проведены ВПР углубленного уровня по математике и физике. Они пройдут в 7 и 8 классах с углубленным изучением этих предметов.

Начнется проведение ВПР в 2023 году с проверочных работ для 10 и 11 классов. С 1 марта по 25 марта десятиклассники будут писать работу по географии, одиннадцатиклассники - истории, биологии, географии, физике, химии, иностранным языкам (английскому, немецкому или французскому), а также единую проверочную работу по социально-гуманитарным предметам.

С 15 марта по 20 мая 2023 года пройдут ВПР для обучающихся 4-8 классов. В каждой параллели обязательными будут ВПР по русскому языку и математике. В четвертых классах также в обязательном порядке напишут ВПР по предмету "Окружающий мир", пятиклассники - по биологии и истории, обучающиеся седьмых классов - по иностранному языку (английскому, немецкому или французскому).

Также с 15 марта по 20 мая для 6-х классов пройдут ВПР по истории, биологии, географии и обществознанию, для 7-х классов - по истории, биологии, географии, обществознанию и физике, для 8-х классов - по истории, биологии, географии, обществознанию, физике и химии. Эти проверочные работы в каждой параллели будут проводиться по двум предметам на основе случайного выбора.

При проведении ВПР по истории, биологии, географии и обществознанию в 5-8 классах предоставляется альтернативная возможность выполнения работ в компьютерной форме. Для этого расписанием предусмотрен период с 4 по 17 апреля и резервный день - 18 апреля, добавили в Рособрнадзоре.

Всероссийские проверочные работы проводятся по завершении обучения в классе. Они проходят по отдельным предметам для оценки уровня знаний учеников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов.