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Результаты всероссийских проверочных работ могут учитывать при поступлении в вузы

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - Рособрнадзор приступил к реализации проекта, который позволит учитывать при поступлении в вузы не только результаты ЕГЭ, но и всероссийских проверочных работ (ВПР), сообщил через пресс-службу глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, проект позволит "при поступлении в вузы учитывать не только результаты ЕГЭ, но и внеучебные достижения, а также иные учебные достижения, в числе которых могут быть и результаты ВПР".

Все эти результаты будут вноситься в единую информационную систему, начиная с 4-го класса, добавил он.

"Важно, чтобы все школьники поучаствовали в написании проверочных работ и получили свои результаты, чтобы через шесть-семь лет не оказалось, что каких-то результатов и баллов им не хватило", - отметил Музаев.

Глава Рособрнадзора провел совещание с региональными министерствами образования о проведении всероссийских проверочных работ в школах в 2025 году.

С этого учебного года участие в ВПР стало для школ обязательным. Проверочные работы пройдут с 11 апреля по 16 мая для обучающихся 4-8-х и 10-х классов.

Анзор Музаев ЕГЭ Рособрнадзор ВПР
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