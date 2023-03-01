По всей России перенесли проверки систем оповещения из-за хакерских атак

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - МЧС РФ перенесло на неопределенный срок комплексную проверку готовности систем оповещения, сообщает пресс-служба администрации Томской области в среду.

"Запланированная сегодня утром, 1 марта, комплексная проверка готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и замещением телерадиоэфира перенесена на неопределенный срок. По информации МЧС РФ, комплексные проверки перенесены в связи с хакерскими атаками на инфраструктуру связи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе обладминистрации "Интерфаксу" уточнили, что перенос проверки затрагивает все регионы России.