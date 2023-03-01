Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

По всей России перенесли проверки систем оповещения из-за хакерских атак

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - МЧС РФ перенесло на неопределенный срок комплексную проверку готовности систем оповещения, сообщает пресс-служба администрации Томской области в среду.

"Запланированная сегодня утром, 1 марта, комплексная проверка готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и замещением телерадиоэфира перенесена на неопределенный срок. По информации МЧС РФ, комплексные проверки перенесены в связи с хакерскими атаками на инфраструктуру связи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе обладминистрации "Интерфаксу" уточнили, что перенос проверки затрагивает все регионы России.

МЧС РФ Томская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Китайское судно затонуло в Татарском проливе на подходе к порту Ванино

Около 8 миллионов школьников напишут всероссийские проверочные работы в 2023 году

Около 8 миллионов школьников напишут всероссийские проверочные работы в 2023 году

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ повышена на 1,9%, до 5,275 тыс. руб. за тонну

Экспортная пошлина на пшеницу из РФ повышена на 1,9%, до 5,275 тыс. руб. за тонну

Что произошло за день: вторник, 28 февраля

Путин подписал закон о недопустимости использования иностранных слов на госуровне

Путин подписал закон о прекращении для РФ действия международных договоров Совета Европы

Банк России отметил снижение выдачи ипотеки в январе на 14%

Банк России отметил снижение выдачи ипотеки в январе на 14%

Путин подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ

Власти России допускают отмену капитальных ограничений для новых инвестиций

Власти России допускают отмену капитальных ограничений для новых инвестиций

Москалькова предложила назначать "общественное наказание" за русофобию

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });