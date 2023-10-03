МЧС проведет 4 октября проверку систем оповещения населения во всех регионах РФ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - МЧС РФ проведет в среду масштабную проверку систем оповещения населения регионального и муниципального уровней во всех регионах страны, сообщила пресс-служба министерства во вторник.

"Масштабная проверка систем оповещения населения регионального и муниципального уровней пройдет во всех субъектах России. (...) 4 октября будет проведена проверка с запуском сирен и громкоговорителей, а также с замещением эфира общероссийских обязательных общедоступных теле- и радиоканалов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что система оповещения предназначена для своевременного доведения сигнала до населения при угрозе или возникновении ЧС природного и техногенного характера.

"Услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор - любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение", - уточнили в ведомстве.