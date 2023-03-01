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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

С 1 марта в РФ ряду компаний запрещена передача платежных данных в Telegram и WhatsApp

С 1 марта в РФ ряду компаний запрещена передача платежных данных в Telegram и WhatsApp
Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) сообщил, что девять иностранных мессенджеров, среди которых Telegram, WhatsApp и Viber, запрещены к использованию для ряда компаний в России для передачи платежной информации с 1 марта.

В сообщении РКН говорится, что 1 марта 2023 года вступают в силу ч. 8-10 ст. 10 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", который устанавливает запрет для ряда российских организаций на использование иностранных мессенджеров.

В РКН уточнили, что по состоянию на 1 марта 2023 года к таким сервисам могут быть отнесены: Discord; Microsoft Teams; Skype for Business; Snapchat; Telegram; Threema; Viber; WhatsApp; WeChat.

"Просим российские организации учитывать новые обстоятельства при планировании своей деятельности", - говорится в сообщении РКН.

Президент РФ Владимир Путин 29 декабря подписал закон, запрещающий банкам и некредитным финансовым организациям использовать иностранные мессенджеры для передачи клиентам определенной информации. Перечень мессенджеров подготовит и разместит на своем сайте РКН.

С 1 марта 2023 г. банки, некредитные финансовые организации (профучастники рынка ценных бумаг, УК, инвестфонды, НПФы, депозитарии и.т.д.) не смогут при предоставлении услуг использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов, предоставления информации, содержащей персональные данные граждан РФ, для передачи данных о переводах денежных средств в рамках безналичных расчетов, под запрет попадет передача сведений, необходимых для осуществления платежей, или сведений о счетах (вкладах) граждан РФ в банках.

Кроме того, будет запрещено передавать информацию через иностранные мессенджеры при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания.

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