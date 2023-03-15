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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Шадаев заявил, что банковские сервисы должны развиваться только в российских мессенджерах

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В России не планируется ограничивать использование иностранных мессенджеров для личного общения, но в таких "чувствительных" сферах, как банковская отрасль, сервисы должны запускаться только на российских платформах, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Мы ни в коем случае не хотим ограничивать работу иностранных мессенджеров для личных сообщений, общения, но есть определенные сферы, где все-таки мы будем настаивать на приоритете российского мессенджера. В том числе у нас был вопрос по поводу реализации платежных банковских сервисов на базе мессенджера - здесь позиция совместная с ЦБ, что это должно быть только в российских мессенджерах", - сказал министр на заседании комитета Госдумы по информполитике.

"Мы здесь за конкуренцию, но в отдельных сегментах будем дальше предлагать и настаивать на регулировании государственном - там, где это чувствительные сферы или чувствительные зоны, и там, где это обосновано", - добавил министр.

По его мнению, в России есть возможность получить достойную альтернативу иностранным мессенджерам в виде "VK Мессенджера", у которого "неплохие показатели" по количеству пользователей.

Он также сообщил, что в 2022 году после ограничений работы в РФ ряда иностранных сервисов доля Telegram в структуре трафика сотовых операторов выросла в три раза, также существенно выросли доли "ВКонтакте" и "Одноклассников".

При этом у видеосервиса RuTube значимого роста трафика не произошло. "То есть в этом смысле коллеги не стали бенефициарами ограничений доступа к тем социальным сетям, которые нарушают российское законодательство", - констатировал министр.

По его словам, сегмент пользовательского видео активно развивается внутри VK. "Те цифры, которые есть, позволяют нам рассчитывать, что "ВКонтакте", наверно, в какой-то перспективе среднесрочной точно может претендовать на часть функций агрегатора пользовательских видео", - сказал министр.

Максут Шадаев Минцифры РФ
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