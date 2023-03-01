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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Леонида Рошаля перевели из реанимации в палату

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Президента Национальной медицинской палаты России (НМП), хирурга Леонида Рошаля перевели из реанимации в хирургическую палату, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Нацмедпалаты.

"Рошаль переведен из реанимационного отделения в хирургическую палату. Врачи приступили к реабилитации", - говорится в сообщении пресс-службы.

Его состояние удовлетворительное, он приступил к работе в онлайн-режиме, добавили в пресс-службе.

26 февраля в НМП "Интерфаксу" сообщили, что Рошаль был планово госпитализирован для замены тазобедренного сустава.

Леонид Рошаль
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