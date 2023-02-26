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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Рошаля планово госпитализировали для проведения операции

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Президент Национальной медицинской палаты России (НМП), хирург Леонид Рошаль был планово госпитализирован для замены тазобедренного сустава, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в НМП.

"Плановая госпитализация по замене тазобедренного сустава. Операция прошла хорошо. Он пока находится в больнице, состояние стабильное", - сказали в пресс-службе НМП.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что Рошаля госпитализировали в Москве.

Леонид Рошаль
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