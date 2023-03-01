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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Против Надежды Толоконниковой возбудили дело об оскорблении чувств верующих

Против Надежды Толоконниковой возбудили дело об оскорблении чувств верующих
Фото: АР/ТАСС

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело в отношении одной из основательниц группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой (признана иноагентом) об оскорблении чувств верующих, сообщает руководитель "Агоры" Павел Чиков.

"СКР в Москве возбудил дело по статье об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК) в отношении одной из основательниц группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили публикации в социальных сетях", - говорится в сообщении юриста.

По его словам, в рамках уголовного дела уже проведена серия обысков.

Обвинение, вменяемое Толоконниковой, предусматривает наказание как в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей либо обязательные или принудительные работы либо лишение свободы на срок до 1 года.

По словам Чикова, Толоконникова уже несколько лет живет в США.

В 2012 году вместе с двумя другими участницами Pussy Riot Марией Алёхиной и Екатериной Самуцевич Толоконникова была приговорена к двум годам колонии за так называемый "панк-молебен", который они в балаклавах устроили в храме Христа Спасителя в Москве. В декабре 2013 года девушки вышли на свободу по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 20-летием Конституции.

Pussy Riot Надежда Толоконников
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