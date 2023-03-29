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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Одна из основательниц Pussy Riot Надежда Толоконникова объявлена в розыск

Одна из основательниц Pussy Riot Надежда Толоконникова объявлена в розыск
Надежда Толоконникова
Фото: AP/ТАСС

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Одна из основательниц группы Pussy Riot Надежда Толоконникова (признана в РФ иноагентом) объявлена в розыск. Соответствующая карточка с данными Толоконниковой размещена в базе розыска МВД России в среду.

Отмечается, что участница группы разыскивается на основании статьи Уголовного кодекса РФ.

Ранее в марте стало известно, что в отношении Толоконниковой Следственный комитет РФ возбудил новое уголовное дело об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК). Основанием для возбуждения уголовного дела послужили публикации в социальных сетях.

Обвинение, вменяемое Толоконниковой, предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. рублей, либо обязательные или принудительные работы, либо лишение свободы на срок до одного года.

По словам руководителя правозащитной организации "Агора" Павла Чикова (признан в РФ иноагентом), Толоконникова уже несколько лет живет в США.

В 2012 году вместе с двумя другими участницами Pussy Riot Марией Алёхиной и Екатериной Самуцевич Толоконникова была приговорена к двум годам колонии за так называемый панк-молебен, который они в балаклавах устроили в храме Христа Спасителя в Москве. В декабре 2013 года девушки вышли на свободу по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 20-летием Конституции.

Pussy Riot МВД России Следственный комитет РФ Надежда Толоконникова
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